Twitch yayıncısı milyon dolarlık NFT sponsorunu geri çevirdi

Twitch yayıncısı xQc, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir canlı yayına başladıktan sadece birkaç dakika sonra o günün erken saatlerinde kendisine sunulan bir NFT sponsorluk anlaşması hakkında konuştu. Ancak yayıncı, NFT şirketinin milyon dolarlık teklifini inanılmaz derece kazançlı olsa da reddettiğini bildirdi.

MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Twitch'in en çok izlenen yayıncılarından olan xQc, bir canlı yayınında kendisine sunulan 1.2 milyon dolarlık NFT sponsor teklifi aldığını açıkladı. Yayıncı, gelen teklif hakkında fazla detay vermese de neden geri çevirdiğini izleyicileriyle paylaştı.

"ONLARA HAYIR DEMEK DAHA EĞLENCELİYDİ"

Twitch'in Ekim 2021'de Twitch yayıncılarının kazançları sızdırıldıktan sonra, xQc'nin Twitch'te en çok kazanan bireysel yayıncı olduğu ortaya çıkmıştı. Kendisine sunulan 1.2 milyon dolar değerindeki NFT sponsorluk teklifini geri çeviren xQc, "Onlara hayır demek daha da eğlenceliydi" sözlerine yer verdi.