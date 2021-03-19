Twitch Türkiye'de en çok takipçiye sahip 5 yayıncı - 2021

Twitch platformunda en fazla takipçiye sahip olan Türk yayıncıları ve takipçi sayılarını sizler için derledik. İşte Twitch Türkiye'nin en popüler isimleri... Twitch Türkiye en çok aboneye ve takipçiye sahip yayıncılar 2021 güncel verileri açıklandı.

Ülkemizde Twitch platformunu kullanan birçok yayıncı bulunuyor. Burasında arasında oldukça popüler isimler de var. Peki bu kadar çok insana hitap eden yayıncıların ne kadar takipçileri var? En çok izlenen yayıncılar kimler? İşte bu soruların cevaplarını sizler için derledik...

En çok izlenen Twitch yayıncıları arasında eski profesyonel espor oyuncuları da yer alıyor. Profesyonel arenadaki kariyerini sonlandırıp belirli bir kitleyle yayın hayatına başlayan isimler günden güne takipçilerini arttırarak yayıncılıkta zirvelere oynuyorlar. Yayınlar sırasında aldıkları reklamlar ve bağışlarla çok yüksek kazançlar sağlayabiliyorlar. İşte Twitch Türkiye'nin en çok takipçiye sahip yayıncıları;

TWITCH EN ÇOK TAKİPÇİSİ OLAN TÜRK YAYINCILAR - 2021

1) wtcN ( 2.3 MİLYON TAKİPÇİ )

Gerçek ismi Ferit Karakaya olan popüler yayıncı Twitch Türkiye'nin en çok takipçiye sahip yayıncı konumunda bulunuyor. Eski bir profesyonel LoL oyuncusu olan Ferit, kariyerini sonlandırtan sonra yayıncılık hayatına başladı. Yayınlarında Fortnite, Apex Legends, PUBG gibi oyunlar oynayan wtcN birçok turnuvaya da katılmıştır.

2) Elraenn (2.1 MİLYON TAKİPÇİ)

İlk olarak Karınca Çiftliğim isimli YouTube kanalıyla sosyal medya platformlarına giriş yapan Tuğkan Gönültaş, Twitch platformuna geçiş yapmasını ardından yayınlarında anılarını anlatarak ve eğlenceli sohbetler ederek büyük kitlelere ulaşmayı başarmıştır.

3) KendineMüzisyen (1.9 MİLYON TAKİPÇİ)

Farklı ve özgün bir tarzıyla eğlenceli yayınlar yapan Kemalcan Parlak'ın kendine has bir konsepti bulunuyor. Genelde yayınlarında Just chatting yapan KendineMüzisyen, söylediği şarkılarla da herkesi kendine hayran bırakıyor.

4) Unlost (1.9 MİLYON TAKİPÇİ)



Profesyonel bir Half Life oyuncusu olan yayıncı Cantuğ Özsöy, Eskişehir'de yaşayan, İnşaat Mühendisliği okuyan, 28 yaşında bir yayıncı. Cantuğ Özsöy ekibiyle birlikte İstanbul'a taşınmış ve yayın hayatına arkadaşlarıyla aynı çatı altında devam etmektedir. Kanalında genellikle CS:GO, PUBG gibi FPS oyunları oynamaktadır.

5) Jahrein (1.6 MİLYON TAKİPÇİ)

Ahmet Sonuç isimli 28 yaşındaki popüler yayıncı, kanalında birçok oyun oynamaktadır. Günlük ortalama 8 saat yayın açarak çeşitli oyunlar oynuyor. Bazı yayınlarında Just Chatting yapan Jahrein, güncel olaylar hakkında sohbet ederek konular hakkında yorumlarda bulunuyor. Geçen sene dünya evine giren Jahrein eşiyle beraber keyifli yayınlarda gerçekleştiyor.