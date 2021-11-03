Twitch, kara para aklama iddialarını doğruladı! 150'den fazla yayıncı için düğmeye basıldı

Twitch'te yaşanan bit dolandırıcıları krizi ilk olarak Twitch verilerinin sızdırılması sonucunda yayıncıların gelirlerinin paylaşılmasıyla patlak verdi. Yayıncıların, abonelerden, reklamlardan, bit bağışlarından ne kadar kazandıklarını gösteren bir listenin paylaşılmasının ardından bu verileri inceleyenlerin dikkatini çeken bir nokta oldu.

TWITCH, 150'DEN FAZLA YAYINCI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Twitch'in Dexerto'ya yaptığı açıklamada, platformun para kazanma araçlarını kötüye kullanmadan ve kredi kartı hırsızları ile iş birliği yapmalarından dolayı 150'den fazla yayıncıya karşı harekete geçtiklerini bildirdiler. Twitch, yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer verdi:

Son zamanlarda, Twitch topluluğunun üyeleri bazı içerik üreticilerin Türkiye'deki gelirlerinin meşruluğuna yönelik endişelerini dile getirdiler. Topluluğumuza, yasaklanmış davranışlarda bulunan hesaplara karşı kararlı bir şekilde harekete geçmekten çekinmediğimizi garanti etmek istiyoruz.

Twitch'te finansal dolandırıcılıkla düzenli olarak mücadele etmek ve önlemek için çaba sarf ediyoruz ve sadece Eylül ayında, para kazanma araçlarımızı kötüye kullanmaktan Türkiye'deki 150'den fazla yayıncıya karşı harekete geçtik.

ESPORCULARIN SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Twitch, kendilerine ulaşan dolandırıcılıktan etkilenen herkesle çalıştığını ve yerel yasaları veya Twitch politikalarını ihlal eden finansal uygulamalara giriştiği tespit edilen yayıncıları tespit etmeye ve kaldırmaya devam edeceğini de açıkladı.

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Ayrıca Twitch'in yanı sıra espor takım sahipleri ve Riot Games, bit dolandırıcıları ile iş birliği içerisinde bulunmuş esporcuların kendi takımları arasında detaylı incelemeler devam ediyor. Bit dolandırıcılığı işine bulaşan birçok esporcunun sözleşmeleri tek taraflı feshedildiği de açıklandı.

10 MİLYONA YAKIN KARA PARA AKLANDI

Knight Online yayınları yapan ve 40-50 izleyicisi olan kullanıcıların bit gelirlerinde aylık 2 bin, 3 bin dolarlık bağışlar yapıldığı görüldü. Bunun ardından diğer yayıncıların da bit gelirleri dikkatlice incelendi en son paylaşılan bilgilere göre 2400 Türk yayıncı üzerinden 9,8 milyon dolara yakın kara para aklandığı ortaya çıktı.

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