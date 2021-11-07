Twitch sözcüsü kara para akladığını açıklayan yayıncıların isimlerini istedi

Twitch Bit olayı yargıya taşınması ile birlikte biraz daha gündemden düşse de, yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. 7 Kasım Pazar gününün akşam saatlerinde gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Twitch sözcüsü ile iletişime geçtiğini söyleyerek yeni detaylar paylaştı.

Paylaştığı Tweet'te Twitch sözcüsüne "Neden kara para akladığını kabul eden yayıncıları bile banlamıyorsunuz?" sorusunu sorduğunu dile getiren Haskoloğlu, platformun sözcüsünün kendisinden kara para akladığını açıklayan yayıncıların isimlerini ve videolarını istediğini söyledi.

Kendisine bu cevabın gelmesi üzerine gazeteci, kişisel Discord kanalı üzerinden Twitch üzerinden kara para akladığını itiraf eden yayıncıların kliplerini ve açıklamalarını toplamaya başladı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tarafından paylaşılan Tweet'i aşağıda görebilirsiniz. Ayrıca düşüncelerinizi bizler ile aşağıdaki yorum bölümü üzerinden paylaşabilirsiniz.

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