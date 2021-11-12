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Twitch, Nintendo Switch'e geliyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Twitch, Nintendo Switch'e geliyor

Nintendo Switch'inize artık Twitch uygulamasını indirip Twitch yayınlarını rahatça izleyebilirsiniz.

Oyun, müzik ve aklınıza gelebilecek her türlü alanda, ortak tutkular etrafında buluşup kaynaşan dünyanın dört yanındaki milyonlarca izleyici ve yayıncıya siz de katılın. Twitch uygulamasını Nintendo Switch eShop'tan indirip kullanabilirsiniz.

Nintendo Switch deneyimi, Twitch web sitesinden veya uygulamasından alışık olabileceğinizden biraz daha sınırlıdır. Büyük bir değişiklik ile, Switch'inizin ekranında veya TV ekranında bir akışın sohbetini görememenizdir, ancak telefonunuzda sohbeti görmek için QR kodunu tarayabilirsiniz.

Hesabınızda oturum açmak istiyorsanız, neyse ki Switch'in kontrollerini veya dokunmatik ekranı kullanarak parolanızı yazmakla boğuşmak zorunda kalmayacaksınız. Telefonunuzdaki QR kodunu tarayabilir veya ekranınızda gösterilen sekiz basamaklı bir kodunu buradan girerek hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

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Ayrıca Nintendo Switch'te Twitch ile şunları yapabilirsiniz:

  • Twitch hesabınızda oturum açıp takip ettiğiniz tüm kanallara kolayca erişebilirsiniz.
  • Kategoriye göre canlı içerik arayabilirsiniz.
  • Yeni yayıncıları arayıp keşfedebilirsiniz.
  • Yayıncının profilinden VOD ve Kliplerini izleyebilirsiniz.
  • İster Switch'i bağlayıp büyük ekranda isterseniz hareket halinde istediğiniz yerde izleyebilirsiniz.

Twitch, Nintendo Switch'e geliyor

Twitch, Nintendo Switch'e geliyor

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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