Twitch IRL nedir? IRL ne işe yarıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Twitch IRL nedir? IRL ne işe yarıyor?

Twitch IRL nedir? IRL ne işe yarıyor?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Canlı yayın özelliği ile dünyanın bir numaralı dijital oyun platformu olan Twitch, her geçen gün kendini yenilemeye devam ediyor. Twitch'in 2016 yılında hayata geçirdiği konsepti IRL "Gerçek Hayatta" nedir? IRL ne işe yarıyor? İşte detaylar!

2016'da Twitch, yeni yayın kategorisi olarak "Gerçek Hayatta" veya kısacası IRL'yi duyurdu. Yayıncıların izleyicilerle otantik bir etkileşim sağlamanın bir yolu olarak günlük yaşamanlara kısa bir bakış atılması için tasarlandı. Peki, milyonlarca izleyicinin içinde barındığı bu kategori; IRL nedir, ne işe yarıyor? Hep beraber inceleyelim...

TWITCH - IRL NEDİR?

Twitch'te bir kişi oyun yayını yapmayacağını, yalnızca muhabbet edeceğini yayın başlığına IRL yazarak kullanıcılara duyuruyor. Yayıncılar In Real Life (IRL) yayınlarda izleyicileriyle etkileşime geçer. Chat'in yönlendirmesiyle birlikte hareket eden yayıncılar videolar izler, sohbet eder ve eğlenceli vakit geçirirler.

Kısacası 'Gerçek Hayatta' tabirinin ilk günkü kullanım amacıyla bugün herkesin bildiği halindeki amacı biraz daha farklılık göstermektedir diyebiliriz. Twitch'de "Gerçek Hayatta" yapılan eylemler, resimden yemek yemeye her şey IRL içine dahil olabilir.

IRL NE İŞE YARIYOR?

Twitch; günümüzde yayıncılar için bir gelir kapısı haline geldi. Platform oyun yayınları haricinde oyuncular ve içerik üreticileri için farklı tarzda yayınlar yapılabilmesinin önünü açıyor.

2016'da Twitch, yeni yayın kategorisi olarak "Gerçek Hayatta" veya kısacası IRL'yi duyurdu.Yayıncılar IRL üzerinden, etkinlikler, geziler ve günlük videolar Twitch IRL olarak paylaşılabiliyor. Bu paylaşımlar canlı yayın şeklinde olacağı gibi daha sonra dilerse kullanıcılar tarafından izlenebiliyor.

2017 yılında Twitch, IRL yayın kategorisini mobil uygulaması üzerinde de güncelleyerek, yayıncılara telefonlarından yayın yapma imkanı sağladı.

Amazon tarafından satın alınmasının ardından birçok yeniliğe imza atan Twitch, bu özelliği ile YouTube ve Facebook gibi birçok sosyal platforma doğrudan rakip olmuştur.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan
Magazin Seda Sayan Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Fatih Terim Ali Tandoğan Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Twitch IRL nedir? IRL ne işe yarıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:03:50. #1.15#

title