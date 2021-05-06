Twitch IRL nedir? IRL ne işe yarıyor?

Canlı yayın özelliği ile dünyanın bir numaralı dijital oyun platformu olan Twitch, her geçen gün kendini yenilemeye devam ediyor. Twitch'in 2016 yılında hayata geçirdiği konsepti IRL "Gerçek Hayatta" nedir? IRL ne işe yarıyor? İşte detaylar!

2016'da Twitch, yeni yayın kategorisi olarak "Gerçek Hayatta" veya kısacası IRL'yi duyurdu. Yayıncıların izleyicilerle otantik bir etkileşim sağlamanın bir yolu olarak günlük yaşamanlara kısa bir bakış atılması için tasarlandı. Peki, milyonlarca izleyicinin içinde barındığı bu kategori; IRL nedir, ne işe yarıyor? Hep beraber inceleyelim...

TWITCH - IRL NEDİR?

Twitch'te bir kişi oyun yayını yapmayacağını, yalnızca muhabbet edeceğini yayın başlığına IRL yazarak kullanıcılara duyuruyor. Yayıncılar In Real Life (IRL) yayınlarda izleyicileriyle etkileşime geçer. Chat'in yönlendirmesiyle birlikte hareket eden yayıncılar videolar izler, sohbet eder ve eğlenceli vakit geçirirler.

Kısacası 'Gerçek Hayatta' tabirinin ilk günkü kullanım amacıyla bugün herkesin bildiği halindeki amacı biraz daha farklılık göstermektedir diyebiliriz. Twitch'de "Gerçek Hayatta" yapılan eylemler, resimden yemek yemeye her şey IRL içine dahil olabilir.

IRL NE İŞE YARIYOR?

Twitch; günümüzde yayıncılar için bir gelir kapısı haline geldi. Platform oyun yayınları haricinde oyuncular ve içerik üreticileri için farklı tarzda yayınlar yapılabilmesinin önünü açıyor.

2016'da Twitch, yeni yayın kategorisi olarak "Gerçek Hayatta" veya kısacası IRL'yi duyurdu.Yayıncılar IRL üzerinden, etkinlikler, geziler ve günlük videolar Twitch IRL olarak paylaşılabiliyor. Bu paylaşımlar canlı yayın şeklinde olacağı gibi daha sonra dilerse kullanıcılar tarafından izlenebiliyor.

2017 yılında Twitch, IRL yayın kategorisini mobil uygulaması üzerinde de güncelleyerek, yayıncılara telefonlarından yayın yapma imkanı sağladı.

Amazon tarafından satın alınmasının ardından birçok yeniliğe imza atan Twitch, bu özelliği ile YouTube ve Facebook gibi birçok sosyal platforma doğrudan rakip olmuştur.