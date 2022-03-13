Twerk yapan kadın, kalçasının alev almasıyla hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afrika'daki bir gece kulübünde twerk yaptığı sırada arkadaşlarının kötü şakasına maruz kalan kadın, alevlerin içerisinde kalmaktan son anda kurtuldu.
Afrika'daki bir gece kulübünde meydana gelen olay, izleyenlerin tüylerini ürpertti. Gece kulübünde twerk yapan bir kadın, şarkıcının üzerine alkol dökmesi, ardından ise arkadaşlarının alkolü ateşlemesiyle birlikte alevler içerisinde kaldı.
CAN HAVLİYLE ŞORTUNU ATTI
Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın, bir süre üzerindeki alevi söndürmeye çalıştıktan sonra çareyi şortunu çıkarmakta buluyor. Bu sırada çevredekilerin de endişe içerisinde olan biteni izlediği görülüyor.