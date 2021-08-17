Twelve Minutes için kısa bir fragman yayınlandı!

Yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuna sahip bir zaman döngüsü gerilim filmi olan Twelve Minutes için kısa bir tanıtım fragmanı, oyunun 19 Ağustos'taki lansmanından önce yayınlandı!

Luis Antonio tarafından geliştirilen ve Annapurna Interactive tarafından yayınlanacak olan Twelve Minutes için bir tanıtım fragmanı, oyunun yoğun zaman döngüsüne yeni bir ışık tutuyor.

Fragmanda, oyunun oynanabilir kahramanı karısına bir zaman döngüsünün içinde sıkışıp kaldığını açıklamaya çalışıyor. Ardından, oyuncunun eylemlerinin döngünün ilerlemesini etkileyebileceği sayısız yolu öneren çok sayıda farklı senaryo gösterilir. Bu olaylar arasında, çiftin dairesine giren, karısını cinayetle suçlayan ve kaçınılmaz olarak kahramanı öldüresiye döven polis memuruyla tekrarlanan çatışmalar var.

Twelve Minutes'ın fantastik temeli ve etkileyici seslendirmesi, oyunun samimi anlatımı ve sınırlı kapsamıyla dengeleniyor. Twelve Minutes'ın ön izlemesi,Luis Antonio'nun gerilim filminin tamamının üç odalı tek bir dairede geçtiğini ve oyunculara çevrelerini giderek daha fazla tanıma şansı verdiğini ortaya koyuyor.

Twelve Minutes19 Ağustos'ta Xbox One, Xbox Series X/S ve Microsoft Windows için çıkacak.