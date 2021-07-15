TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması
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TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türk milletinin özgürlüğüne, demokrasiye, ülkenin milli birlik ve beraberliğine kasteden hainlerin her zaman yenilmeye mahkum olduklarını bildirdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türk milletinin özgürlüğüne, demokrasiye, ülkenin milli birlik ve beraberliğine kasteden hainlerin her zaman yenilmeye mahkum olduklarını bildirdi.

Eroğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un Türk milletinin kendi kaderini kendisinin belirleme iradesinin tecellisi olduğunu, vatanını, milletini, namusunu, istiklalini ve istikbalini korumak ve kurtarmak için ölümü göze alan kahramanların hain saldırıya karşı destan yazdığı bir "sivil direniş" olarak anılacağını belirtti.

15 Temmuz'un, karanlıktan aydınlığa çıkarken öznesi millet olan demokrasinin kazandığı gün olduğunu ifade eden Eroğlu, "Milletimizin özgürlüğüne, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize kasteden hainler, dün olduğu gibi her zaman yenilmeye mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, aziz Türk milletine hainlik edenlerin sonlarının hep hüsran olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Dün FETÖ, yarın başka bir bedhah. Arkalarına kimleri alırlarsa alsınlar, hangi gücün piyonu olurlarsa olsunlar bu milleti yıkamayacak ve asla yenemeyecekler. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunanları lanetliyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meslektaşımız Veteriner Hekim Dr. Ramazan Konuş ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize sağlık diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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