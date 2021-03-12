TVHB Başkanı Eroğlu: "İstiklal Marşı, hepimizin iştirak ettiği kutlu bir misak-ı milli, bir sözleşmedir"

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "İstiklal Marşı, bir anlamda toplumumuzun özgürlük ve ulusal egemenlik türküsüdür. Milletimizin ortak bir yürek atımı, bir milletin mukaddesleri uğruna ettiği yeminin manzum ifadesidir. Hepimizin iştirak ettiği kutlu bir misak-ı milli, bir sözleşmedir" dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'nin yakın tarihinin en buhranlı dönemine şahitlik ettiğini, Osmanlı'nın çöküşünü yüreğinde duyarak, kendine has bir şekilde feryat ettiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, Mustafa Kemal'in önderliğinde Türk milletinin verdiği ölüm kalım mücadelesini, Türk milletinin bağımsızlığa olan düşkünlüğünü, bayrak sevgisini, vatanımızın güzelliğini dile getiren bir şiirdir. Safahat ve İstiklal Marşımızın şairi, gazeteci, yazar, mütercim, müderris; fikir, sanat, ahlak ve dava adamı; Baytar, Milli Mücadele'nin manevi lideri Mehmet Akif Ersoy; Türk milletinin bağımsızlık ruhunu kişiliğinde somutlaştırmış, sözü ve eylemi bir olan ideal bir şahsiyettir."

Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'nin içinde bulunduğu çetin şartlar karşısında maddi ve manevi tüm kuvvetini harcamaktan çekinmediğini belirten Eroğlu, "Tıpkı ölesiye savunduğu vatanı gibi pek çok sıkıntılar yaşamış ve kimi zaman yalnız kalmıştır. Ancak bu aziz millet, onun kıymetini elbette bilmiş ve İstiklal Marşı şairini gönül tahtına oturtmuştur. İstiklal Marşımız, bizim birlikteliğimize anlam ve önem katan ulusal duygu birliğinin simgesini oluşturmaktadır. İstiklal Marşı, bir anlamda toplumumuzun özgürlük ve ulusal egemenlik türküsüdür. Milletimizin ortak bir yürek atımı, bir milletin mukaddesleri uğruna ettiği yeminin manzum ifadesidir. Hepimizin iştirak ettiği, kutlu bir misak-ı milli, bir sözleşmedir" ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nda geçen "Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı" mısrasına atıf yapan Eroğlu, "İstiklal Marşı Taceddin Dergahı'nda yazılırken Polatlı yakınlarında Yunanlı'nın top sesleri duyulmakta iken bile onun hiçbir mısrasında, hatta kelimesinde tereddüt ve endişeye rastlanmamıştır. 'Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı' mısrası bunun en güzel örneğidir. Bu manada 2021 yılının İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Yılı ilan edilmesi tam isabetli bir karar olmuştur. İstiklal Marşımızın 100. yılında başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadele'nin şehitlerini bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anarız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı