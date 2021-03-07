TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 7 Mart Survivor'da kim elendi?
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TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 7 Mart Survivor'da kim elendi?

07.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:24
TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 7 Mart Survivor'da kim elendi?

Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor izleme linki haberimizde. TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 7 Mart Survivor'da kim elendi?

Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 2 Mart Survivor'da kim elendi? TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 7 Mart Survivor'da kim elendi? İşte detaylar haberimizde…

TV8 SURVİVOR CANLI İZLE!

SURVIVOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? sorusu yanıt buldu. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında Hanzade ve Öykü bir kez daha potaya girerek haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

Ada konseyinde yapılan oylamada ise iki yarışmacının ismi çıktı. Yapılan oylamada 5 Hanzade, 5 Öykü'ye oy çıktı ve böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayları Hanzade ve Öykü oldu.

SURVIVOR CANLI İZLE!

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