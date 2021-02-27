TV8 Survivor canlı izle! Survivor 36. bölüm izle! Survivor kim eleme adayı? Survivor Serkay kimdir? Survivor'da bu haftaki kaptanlar kim?

Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor 36. bölüm izle! Survivor kim eleme adayı? Survivor Serkay kimdir? Survivor'da bu haftaki kaptanlar kim?

36. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek TV8 Survivor canlı izle! Survivor 36. bölüm izle! Survivor kim eleme adayı? Survivor Serkay kimdir? Survivor'da bu haftaki kaptanlar kim?

SURVIVOR 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SURVIVOR 35. BÖLÜMDE NELER OLDU? SURVIVOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Dün akşam 35. yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor'da gergin anlar yaşandı. Ödül oyununda Doğan ve Dora arasından çıkan kavgaya Çağrı da dahil oldu. Bir anda ortalık karışınca ünlüler ve gönüllüler takımı erkekleri kavgayı ayırmak için mücadele etti.

SURVIVOR'DA BU HAFTAKİ KAPTANLAR KİM?

Survivor'da her hafta takım kaptanları yapılan oylama ile belirleniyor. Ünlüler takımında Barış, sezon başından beri yaptığı kaptanlığı artık yapmak istemediğini belirtmişti. Son bölümde yapılan oylamada ünlüler takımında oyların çoğunu alarak kaptan seçilen isim İsmail Balaban oldu. Gönüllüler takımında ise oylama sonucunda Yunus Emre Karabacak kaptan oldu.