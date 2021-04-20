TV8 Survivor canlı izle! 20 Nisan Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! Survivor TV8 yayın akışı nedir?
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TV8 Survivor canlı izle! 20 Nisan Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! Survivor TV8 yayın akışı nedir?

TV8 Survivor canlı izle! 20 Nisan Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! Survivor TV8 yayın akışı nedir?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

TV8 Survivor canlı izle! Survivor Ünlüler Gönüllüler Birleşme Partisi heyecanı devam ediyor. Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! Survivor TV8 yayın akışı nedir?

TV8 Survivor canlı izle! Survivor Ünlüler Gönüllüler Birleşme Partisi heyecanı devam ediyor. Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 20 Nisan Survivor'da kim elendi? Survivor TV8 yayın akışı nedir?

20 NİSAN SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüller

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panorama

20.00 Survivor 2021 Ümlüler- Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

04.30 Doğduğun Ev Kaderindir

19 NİSAN SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın sembol oyununu kazananlar belli oldu. Merve Aydın'sız yarışan ünlüler takımından Melis ve İsmail sembolü aldı. Toplamda 6 kişi kalan yarışmacılar sosisli penne yemeğini kazandı.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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