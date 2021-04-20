TV8 Survivor canlı izle! 20 Nisan Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! Survivor TV8 yayın akışı nedir?
TV8 Survivor canlı izle! Survivor Ünlüler Gönüllüler Birleşme Partisi heyecanı devam ediyor. Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! Survivor TV8 yayın akışı nedir?
TV8 Survivor canlı izle! Survivor Ünlüler Gönüllüler Birleşme Partisi heyecanı devam ediyor. Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 20 Nisan Survivor'da kim elendi? Survivor TV8 yayın akışı nedir?
20 NİSAN SALI TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüller
13.15 Doya Doya Moda
17.15 Survivor Panorama
20.00 Survivor 2021 Ümlüler- Gönüllüler
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
04.30 Doğduğun Ev Kaderindir
19 NİSAN SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın sembol oyununu kazananlar belli oldu. Merve Aydın'sız yarışan ünlüler takımından Melis ve İsmail sembolü aldı. Toplamda 6 kişi kalan yarışmacılar sosisli penne yemeğini kazandı.