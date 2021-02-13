TV8 Kırmızı Oda 24. bölüm izleme linki! Kırmızı Oda son bölüm full izleme linki! TV8 Kırmızı Oda 25. yeni bölüm fragman yayınlandı mı?

TV8'de yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören TV8 Kırmızı Oda, bu Cuma seyircilerle Tv8 ekranlarında 24. bölümüyle buluştu. Yine çok heyecanlı ve hüzünlü bir bölümle izleyicilerle buluşan dizinin, TV8 Kırmızı Oda 24. bölüm izleme linki! Kırmızı Oda son bölüm full izleme linki! yazımızda.. TV8 Kırmızı Oda 25. yeni bölüm fragman yayınlandı mı?

Yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı psikolojik dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi TV8 Kırmızı Oda, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciler tarafından ilgi gördü. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda dizisi son bölümü de büyük ilgi gördü! İşte, TV8 Kırmızı Oda 24. bölüm izleme linki! Kırmızı Oda son bölüm full izleme linki! TV8 Kırmızı Oda 25. yeni bölüm fragman yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TV8 KIRMIZI ODA SON BÖLÜM FULL KESİNTİSİZ İZLE!

Aylardır herkesin heyecanla izlediği Boncuk karakteri, geçen hafta diziden ayrıldı. Sonunda hastaneye yatan Boncuk, Sadık'tan yıllardır beklediği ilgi ve sevgiyi görmeye başladı! Delikanlı Sadi rolüyle diziye katılan Erkan Petekkaya'nın rahatsızlığının panik atak olduğu belirtilirken, Doktor Hanım bu atakların sebebini araştırmaya devam ediyor. Sokaklarda büyüyen Sadi'nin hayat hikayesi şimdiden herkesi merak ettiriyor! Üvey baba tacizini daha küçük yaşta yaşayan Kumru ise hala bunu içinden atamıyor ve hayatı onun için çok zor gidiyor! Doktor Hanım'a içini açan Kumru, kocasına ve çocuğuna bunu yansıttığı için daha çok üzülüyor! Evliliklerinin bitmesine katlanamayan Nazlı'nın ailesi ve çocukluğu da psikolojisini anlamak için bu bölümde daha da açıklandı!