TV yayın akışı salı 14 Ocak! Bu akşam hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı... TV'de neler var?

14 Ocak salı TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 14 Ocak salı TV yayın akışı ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı… Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evele konuk oluyor. Bu akşam hangi dizi var?

Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 14 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 14 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 14 Ocak salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

14 OCAK SALI YAYIN AKIŞI

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Ocak salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Üç Kuruş

02:45 Aziz

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:50 Bir Zamanlar Çulurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)

22:15 İki İyi Çocuk (Yabancı Sinema)

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Asi

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

00:15 Kanunsuz Topraklar

03:00 Kamera Arkası

03:45 Mahkum

06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Ana Haber

20:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)

22:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)

02:00 Annemizi Saklarken

04:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

00:15 Ahlat Ağacı (Yerli Sinema)

03:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

04:25 Şefin Özel Konuğu

Haberler.com - Gündem