TV yayın akışı salı 14 Ocak! Bu akşam hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı... TV'de neler var?
14 Ocak salı TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 14 Ocak salı TV yayın akışı ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı… Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evele konuk oluyor. Bu akşam hangi dizi var?
Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 14 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 14 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 14 Ocak salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Ocak salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Üç Kuruş
- 02:45 Aziz
- 04:15 Aşk Laftan Anlamaz
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Destan
- 00:20 Bir Zamanlar Çukurova
- 03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:50 Bir Zamanlar Çulurova
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
- 22:15 İki İyi Çocuk (Yabancı Sinema)
- 02:15 Gelinim Mutfakta
- 04:30 Asi
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 00:15 Kanunsuz Topraklar
- 03:00 Kamera Arkası
- 03:45 Mahkum
- 06:00 Kadın
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)
- 22:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)
- 02:00 Annemizi Saklarken
- 04:30 Söz
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 05:30 Oynat Bakalım
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Masumlar Apartmanı
- 00:15 Ahlat Ağacı (Yerli Sinema)
- 03:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 04:25 Şefin Özel Konuğu