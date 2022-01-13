TV yayın akışı perşembe 13 Ocak! Bu akşam hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı...
13 Ocak Perşembe TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 13 Ocak Perşembe TV yayın akışı ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı… Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evele konuk oluyor. Bu akşam hangi dizi var?
Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 13 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 13 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 13 Ocak Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
13 OCAK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Ocak Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Aziz
- 02:45 Üç Kuruş
- 05:00 Aşk Laftan Anlamaz
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 16.45 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Mahkum
- 23:45 Yerli sinema Maskeli Beşler İntikam Peşinde
- 02:00 En Hamarat Benim
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Kadın
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
- 22:30 Camdaki Kız
- 01:45 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
- 03:30 Gelinim Mutfakta
- 05:30 Küçük Ağa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 23:25 Teşkilat
- 02:15 Gizemli Tarih "Derinkuyu"
- 02:55 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
ATV YAYIN AKIŞI
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Aman Reis Duymasın - Yerli Sinema
- 22:00 Çakallar Dans 5 - Yerli Sinema
- 23:55 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:15 Çakallarla Dans 5 - Yerli Sinema
- 02:55 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
TV8 YAYIN AKIŞI
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
- 20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Müzede Bir Gece
- 22:00 Müzede Bir Gece
- 00:00 Annemizi Saklarken
- 02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 04:30 Söz
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