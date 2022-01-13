TV yayın akışı perşembe 13 Ocak! Bu akşam hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı...

Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 13 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 13 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 13 Ocak Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

13 OCAK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Ocak Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aziz

02:45 Üç Kuruş

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Mahkum

23:45 Yerli sinema Maskeli Beşler İntikam Peşinde

02:00 En Hamarat Benim

05:00 Kefaret

06:00 Kadın

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:30 Camdaki Kız

01:45 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

03:30 Gelinim Mutfakta

05:30 Küçük Ağa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

23:25 Teşkilat

02:15 Gizemli Tarih "Derinkuyu"

02:55 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aman Reis Duymasın - Yerli Sinema

22:00 Çakallar Dans 5 - Yerli Sinema

23:55 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:15 Çakallarla Dans 5 - Yerli Sinema

02:55 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm 20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Müzede Bir Gece

22:00 Müzede Bir Gece

00:00 Annemizi Saklarken

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:30 Söz

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