TV Yayın Akışı! 28 Ocak Cuma bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 28 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 28 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 28 Ocak Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Ocak Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 Camdaki Kız

02:45 Büyük Kıyamet (Yabancı Sinema)

04:15 Asi

FOX TV YAYIN AKIŞI



16:45 Fulya İle Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:30 Orta Sayfa

01:45 Maske Kimsin Sen?

03:45 Kamera Arkası

04:30 Kefaret

06:00 Kadın

ATV YAYIN AKIŞI



16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt (Yabancı Sinema)

22:30 Yalnız Kurt (Yabancı Sinema)

01:30 Bir Zamanlar Çukurova

04:15 Zahide Yetiş İle Muftak Bahane

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

00:15 Annemizi Saklarken

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

23:40 3'Te 3

01:10 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

03:30 Şefin Özel Konuğu

04:20 Kıbrıs Zafera Doğru

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Hacker (Blackchat)(Yabancı Sinema)

02:30 Hacker (Blackchat) (Yabancı Sinema)

04:30 Aşk Laftan Anlamaz

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