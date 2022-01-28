TV Yayın Akışı! 28 Ocak Cuma bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!
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28 Ocak 2022 Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 28 Ocak Cuma TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 28 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 28 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 28 Ocak Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Ocak Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
- 00:15 Camdaki Kız
- 02:45 Büyük Kıyamet (Yabancı Sinema)
- 04:15 Asi
- 16:45 Fulya İle Umudum Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
- 23:30 Orta Sayfa
- 01:45 Maske Kimsin Sen?
- 03:45 Kamera Arkası
- 04:30 Kefaret
- 06:00 Kadın
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yalnız Kurt (Yabancı Sinema)
- 22:30 Yalnız Kurt (Yabancı Sinema)
- 01:30 Bir Zamanlar Çukurova
- 04:15 Zahide Yetiş İle Muftak Bahane
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Kaderimin Oyunu
- 00:15 Annemizi Saklarken
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
- 23:40 3'Te 3
- 01:10 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 03:30 Şefin Özel Konuğu
- 04:20 Kıbrıs Zafera Doğru
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Kırmızı Oda
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aziz
- 00:15 Hacker (Blackchat)(Yabancı Sinema)
- 02:30 Hacker (Blackchat) (Yabancı Sinema)
- 04:30 Aşk Laftan Anlamaz