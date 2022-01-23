TV Yayın Akışı! 23 Ocak Pazar bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!
23 Ocak 2021 Pazar günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 23 Ocak Pazar TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 23 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 23 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 23 Ocak Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 07:00 Sihirli Annem
- 08:30 Konuştuça
- 09:40 Magazin D Pazar
- 13:00 Arda ile Omuz Omuza
- 14:00 Yumurcak
- 16:00 Camdaki Kız
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Aşk Mantık İntikam
- 13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 15:30 Mahkum
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Elkızı
- 23 Ocak Pazar ATV Yayın Akışı
- 07.30 Atv'de Hafta Sonu
- 10.00 Nihat Hatipoğlu Kur'an ve Sünnet
- 12.05 Jumanji Vahşi Orman
- 14:20 Kardeşlerim
- 19.00 Atv Ana Haber Bülteni
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 08:15 Çizgi Film Kuşağı
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn
- 16:00 Kaderimin Oyunu
- 18:45 Star Haber
- 20:00 İnanılmaz Aile 2
- 17:15 Tozkoparan İskender
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Teşkilat
- 12:15 Survivor All Star
- 15:45 Yerli Sinema
- 20.00 Survivor All Star
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30Aziz
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Hababam Sınıfı