TV Yayın Akışı! 23 Ocak Pazar bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

23 Ocak 2021 Pazar günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 23 Ocak Pazar TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 23 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 23 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 23 Ocak Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştuça

09:40 Magazin D Pazar

D Pazar 13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yumurcak

16:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı

ATV YAYIN AKIŞI

23 Ocak Pazar ATV Yayın Akışı

07.30 Atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu Kur'an ve Sünnet

12.05 Jumanji Vahşi Orman

14:20 Kardeşlerim

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Çizgi Film Kuşağı

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn

16:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 İnanılmaz Aile 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

23 OCAK PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

12:15 Survivor All Star

15:45 Yerli Sinema

20.00 Survivor All Star

SHOW YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

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