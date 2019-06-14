'TV tartışması kararsız seçmeni kazanmak için fırsat', peki münazara nasıl kazanılır?

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için Millet İttifakı'nın ortak adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım 16 Haziran Pazar günü İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde canlı yayında karşı karşıya gelecek. Geri sayım sürerken, Türkiye siyasetinde münazaranın geçmişi ve başarılı bir münazara için "olmazsa olmazlar" merak konusu.

Uzmanlar öte yandan, bu münazara ile birlikte, toplumda seçim atmosferinin devam etmesi sebebiyle bir süredir yoğunlaşmakta olan kutuplaşma ortamının da bir nebze rahatlayacağına dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle