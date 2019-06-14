'TV tartışması kararsız seçmeni kazanmak için fırsat', peki münazara nasıl kazanılır?
16 Haziran Pazar günü Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşecek olan TV tartışma programı yaklaşırken münazaraların kılavuz ilkeleri nelerdir? Deneyimli siyasetçi Nesrin Nas ile sosyal psikoloji uzmanı Nebi Sümer euronews Türkçe için değerlendirdi
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için Millet İttifakı'nın ortak adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım 16 Haziran Pazar günü İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde canlı yayında karşı karşıya gelecek. Geri sayım sürerken, Türkiye siyasetinde münazaranın geçmişi ve başarılı bir münazara için "olmazsa olmazlar" merak konusu.
Uzmanlar öte yandan, bu münazara ile birlikte, toplumda seçim atmosferinin devam etmesi sebebiyle bir süredir yoğunlaşmakta olan kutuplaşma ortamının da bir nebze rahatlayacağına dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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