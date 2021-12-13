TV programında eşinin başkasıyla kaçtığını öğrenen koca intihar etti - Haberler
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TV programında eşinin başkasıyla kaçtığını öğrenen koca intihar etti

TV programında eşinin başkasıyla kaçtığını öğrenen koca intihar etti
Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Haberler | Güncel

UŞAK'ta yaşayan, çıktığı bir televizyon programında ortadan kaybolan eşi Zehra K.'nin (30) pidecilik yapan komşusuyla kaçtığını öğrenen Serkan K. (32), evinde iple kendisini tavana asarak yaşamına son verdi.

UŞAK (DHA) - UŞAK'ta yaşayan, çıktığı bir televizyon programında ortadan kaybolan eşi Zehra K.'nin (30) pidecilik yapan komşusuyla kaçtığını öğrenen Serkan K. (32), evinde iple kendisini tavana asarak yaşamına son verdi.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur olan 1 çocuk babası Serkan K., 3 Aralık'ta 2 yıllık eşi ev kadını Zehra K.'nin ortadan kaybolması üzerine polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis Zehra K.'yi ararken, Serkan K. de eşinin bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıktı. Eşine, 'Evine, çocuğunun yanına dön' çağrısı yapan Serkan K., hayatının şokunu yaşadı. Serkan K., programa bağlanan eşi Zehra K.'nin pidecilik yapan komşusuyla kaçtığını söylemesiyle yıkıldı. Programın ardından Serkan K., memleketi Uşak'a döndü.

Serkan K., dün 1 yaşındaki kızını kız kardeşi Seval K.'ye bıraktıktan sonra evine dönüp yakınlarını telefonla arayarak helalleşti. Durumdan şüphelenen yakınları aramalara rağmen Serkan K.'ye ulaşamayınca, polise haber verdi. Dün saat 12.00 sıralarında Serkan K.'nin Durak Mahallesi, Hoca Tahir Efendi Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. Ekipler, Serkan K.'nin tavana iple asılı cesedi ile karşılaştı.

Serkan K.'nin cenazesi, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yetiştirme yurtlarında büyüdüğü ve 2 yıl önce görücü usulüyle evlendiği belirtilen Serkan K.'nin ölümü yakınlarını yasa boğdu.


TV programında eşinin başkasıyla kaçtığını öğrenen koca intihar etti

TV programında eşinin başkasıyla kaçtığını öğrenen koca intihar etti

TV programında eşinin başkasıyla kaçtığını öğrenen koca intihar etti

TV programında eşinin başkasıyla kaçtığını öğrenen koca intihar etti

TV programında eşinin başkasıyla kaçtığını öğrenen koca intihar etti

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Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Son Dakika Haberleri

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