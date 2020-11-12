TV+ nedir? Turkcell TV+ nasıl kullanılır? Nasıl üye olunur?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TV+ nedir? Turkcell TV+ nasıl kullanılır? Nasıl üye olunur?

12.11.2020 12:06 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:10
TV+ nedir? Turkcell TV+ nasıl kullanılır? Nasıl üye olunur?

İstediğiniz filmi ya da diziyi izlemek artık çok kolay hale geldi Turkcell TV+ ile istediğiniz yerde istediğiniz zamana izleyebileceğiniz bir uygulamadır. Yerli ve yabancı filmleri istediğiniz gibi izleyebileceğiniz Turkcell TV+ nasıl kullanılır? TV+ nasıl üye olunur? Kimler Turkcell TV+ müşterisi olur?

İstediğiniz filmi ya da diziyi izlemek artık çok kolay. Yerli ve yabancı kanallarda binlerce dizi ve film izleme keyfi TV+ özeliğinde mevcuttur. Bu uygulamaya üye olduğunuzda istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz filmi ve diziyi izleyebilirsiniz. Peki Turkcell TV+ nedir? Nasıl üye olunur?

TURKCELL TV+ NEDİR?

110'dan fazla yerli ve yabancı kanalları, sevdiğiniz filmleri, dizileri Turkcell TV+ uygulamasını kullanarak cebinizden veya tabletinizden ya da internet adresine giderek bilgisayarınızdan izleyebilirsiniz, dilerseniz 2 TL'den başlayan fiyatlarla en popüler, en güncel filmleri kiralayabileceğiniz bir mobil uygulama ve web platformudur.?

KİMLER TV+MÜŞTERİSİ OLABİLİR?

Tüm Turkcell Superonline müşterileri Turkcell TV+ üyesi olabilir. TV+ kutu üyeliği (IPTV servisi) için Turkcell Superonline Fiber İnternet müşterisi olmanız gerekmektedir.

TURKCELL TV+ NASIL ÜYE OLUNUR?

Turkcell Superonline kullanıcıları, Turkcell Superonline bayileri, çağrı merkezi ve TV+ platformu kanalıyla TV+ paketlerine üye olabilirler.

TV+ servisine, tüm cihazlardan Turkcell Superonline sistemlerinde kayıtlı cep telefonu numarası ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

İlgili Haberler

Yaşam üçgeni nedir, nasıl oluşturulur? Hayat boşluğu nedir? Depremde yaşam üçgeni nasıl yapılır?
Yaşam üçgeni nedir, nasıl oluşturulur? Hayat boşluğu nedir? Depremde yaşam üçgeni nasıl yapılır?
Turkcell çöktü mü? Turkcell hizmet yok uyarısı nedir? Turkcell servis yok uyarısı nedir?
Turkcell çöktü mü? Turkcell hizmet yok uyarısı nedir? Turkcell servis yok uyarısı nedir?
Yatay geçiş nedir? Yatay geçiş nasıl yapılır?
Yatay geçiş nedir? Yatay geçiş nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Kamala Harris Vladimir Putin Berat Albayrak
Magazin Cansu Dere Yıldız Kenter Ferzan Özpetek Jennifer Lopez
Spor Falcao Ozan Tufan Tamer Tuna Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Bursa Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TV+ nedir? Turkcell TV+ nasıl kullanılır? Nasıl üye olunur? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 12:20:30. #1.15#
title