TV+ nedir? Turkcell TV+ nasıl kullanılır? Nasıl üye olunur?

İstediğiniz filmi ya da diziyi izlemek artık çok kolay hale geldi Turkcell TV+ ile istediğiniz yerde istediğiniz zamana izleyebileceğiniz bir uygulamadır. Yerli ve yabancı filmleri istediğiniz gibi izleyebileceğiniz Turkcell TV+ nasıl kullanılır? TV+ nasıl üye olunur? Kimler Turkcell TV+ müşterisi olur?

İstediğiniz filmi ya da diziyi izlemek artık çok kolay. Yerli ve yabancı kanallarda binlerce dizi ve film izleme keyfi TV+ özeliğinde mevcuttur. Bu uygulamaya üye olduğunuzda istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz filmi ve diziyi izleyebilirsiniz. Peki Turkcell TV+ nedir? Nasıl üye olunur?

TURKCELL TV+ NEDİR?

110'dan fazla yerli ve yabancı kanalları, sevdiğiniz filmleri, dizileri Turkcell TV+ uygulamasını kullanarak cebinizden veya tabletinizden ya da internet adresine giderek bilgisayarınızdan izleyebilirsiniz, dilerseniz 2 TL'den başlayan fiyatlarla en popüler, en güncel filmleri kiralayabileceğiniz bir mobil uygulama ve web platformudur.?

KİMLER TV+MÜŞTERİSİ OLABİLİR?

Tüm Turkcell Superonline müşterileri Turkcell TV+ üyesi olabilir. TV+ kutu üyeliği (IPTV servisi) için Turkcell Superonline Fiber İnternet müşterisi olmanız gerekmektedir.

TURKCELL TV+ NASIL ÜYE OLUNUR?

Turkcell Superonline kullanıcıları, Turkcell Superonline bayileri, çağrı merkezi ve TV+ platformu kanalıyla TV+ paketlerine üye olabilirler.

TV+ servisine, tüm cihazlardan Turkcell Superonline sistemlerinde kayıtlı cep telefonu numarası ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.