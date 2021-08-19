TV 8 frekans bilgileri nedir? Türksat HD TV 8 canlı yayın güncel frekans ayarları!
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TV 8 frekans bilgileri nedir? Türksat HD TV 8 canlı yayın güncel frekans ayarları!

TV 8 frekans bilgileri nedir? Türksat HD TV 8 canlı yayın güncel frekans ayarları!
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TV 8 canlı yayını takip etmek isteyen izleyiciler TV 8 frekans bilgileri nedir ve Türksat TV 8 canlı yayın güncel frekans ayarları gibi konuları araştırıyor. Peki, TV 8 frekans bilgileri nedir? İşte, merak edilen sorunun detayları…

Kaliteli ve ilkeli yayınları ile izleyicilerin beğenisini toplayan TV 8 futbol maçı yayınlarıyla da ilgi odağı oluyor. TV 8 ekranlarında maç izlemek isteyenler TV 8 frekans bilgileri nedir? Türksat TV 8 canlı yayın güncel frekans ayarları konularını araştırıyor. İşte, Türksat TV 8 canlı yayın güncel frekans ayarları!

TURKSAT TV 8 FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

UYDU

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

UYDU KABLO TV DIGITURK TELEDÜNYA

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

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