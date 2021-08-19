TV 8 frekans bilgileri nedir? Türksat HD TV 8 canlı yayın güncel frekans ayarları!
TV 8 canlı yayını takip etmek isteyen izleyiciler TV 8 frekans bilgileri nedir ve Türksat TV 8 canlı yayın güncel frekans ayarları gibi konuları araştırıyor. Peki, TV 8 frekans bilgileri nedir? İşte, merak edilen sorunun detayları…
Kaliteli ve ilkeli yayınları ile izleyicilerin beğenisini toplayan TV 8 futbol maçı yayınlarıyla da ilgi odağı oluyor. TV 8 ekranlarında maç izlemek isteyenler TV 8 frekans bilgileri nedir? Türksat TV 8 canlı yayın güncel frekans ayarları konularını araştırıyor. İşte, Türksat TV 8 canlı yayın güncel frekans ayarları!
TURKSAT TV 8 FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?
UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
UYDU KABLO TV DIGITURK TELEDÜNYA
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4