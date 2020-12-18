TV 360 frekans bilgileri! TV 360 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 360 canlı izleme linki!
Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TV 360'nin frekans bilgileri nedir? TV 360 polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TV 360 canlı izleme linki haberimizde.
Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TV 360 frekansı kaçtır? TV 360 frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?
TV 360 HD UYDU FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Alış Frekansı: 12310 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 15000 Ksym/s
FEC: 3/4
TV 360 SD UYDU FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Alış Frekansı: 12298 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Sembol oranı: 4800 Msymb
FEC: 5/6
TV 360 CANLI İZLE
TV 360 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.