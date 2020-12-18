TV 360 frekans bilgileri! TV 360 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 360 canlı izleme linki!
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TV 360 frekans bilgileri! TV 360 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 360 canlı izleme linki!

18.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:43
TV 360 frekans bilgileri! TV 360 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 360 canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TV 360'nin frekans bilgileri nedir? TV 360 polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TV 360 canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TV 360 frekansı kaçtır? TV 360 frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

TV 360 HD UYDU FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12310 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 15000 Ksym/s

FEC: 3/4

TV 360 SD UYDU FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12298 MHz

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Sembol oranı: 4800 Msymb

FEC: 5/6

TV 360 CANLI İZLE

TV 360 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

TV 360 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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