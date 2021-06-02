TV 100 kimin? TV100 kanalının sahibi kimdir, kanal kime aittir? Tv 100 hangi medyaya, hangi ajansa aittir?

Son zamanların en çok yükseliş yapan kanallarından birisi TV 100 oldu. Vatandaşlar TV 100'ün kime ait olduğunu merak etti. Peki, TV 100 kimin, sahibi kimdir? TV 100 kanalı kime aittir? TV 100 kanalı hangi medya şirketine ait? TV 100 hangi ajansa bağlıdır? TV 100 sahibi hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

TV 100, 15 Temmuz 2014 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana hızla yükselen kanalın birçok programı mevcuttur. Kanalın sahibi kim merak edildi. Peki, TV 100 kime aittir? TV 100 hangi şirkete bağlıdır? TV 100 kimin kanalı? TV 100 sahibi kim? TV 100 hangi ajansa bağlı? TV 100 sahibi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

TV 100 NEDİR?

TV 100, 15 Temmuz 2014 tarihinde kurulan bir haber kanalıdır. 3N Medya bünyesinde yayın yapmaktadır. TV 100 kanalının sahibi Necat Gülseven'dir. TV 100, 2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un oğlu İsmail Uğur tarafından Balıkesir şehrinde kurulmuştur. Ardından kanal 2018 yılında Alican Değer'e satılmıştır. Sonrasında 2019 yılında genel merkezi İstanbul'a taşınmıştır ve iş insanı Necat Gülseven tarafından satın alınmıştır. Ardından Mayıs 2019 tarihinde TV100 formatını değiştirerek yayın hayatına tekrar başlamıştır.

TV 100'ün ana haber bültenini Emre Buga sunmaktadır. TV 100, Türksat üzerinden HD yayın yapıyor. Peki, TV 100 kimin, sahibi kimdir şimdi onu inceleyelim.

TV 100 KİMİN? TV100 SAHİBİ KİMDİR?

TV 100, 3N Medya bünyesinde yayın yapan bir kanaldır. Sahibi ise Necat Gülseven'dir. Haliyle TV 100'ün medya olarak sahibi 3N Medya diyebiliriz. Kanalın sahibi ise Necat Gülseven'dir.

TV 100 sahibi : Necat Gülseven

TV 100 hangi medya bünyesinde : 3N Medya

TV 100'ün genel merkezi İstanbul Şişli'de bulunmaktadır. TV 100'ün en popüler isimlerinden birisi Okan Bayülgen'dir.

TV 100'DE YAYINLANAN BAZI PROGRAMLAR

Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı

Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü

Emre Buga ile Bakış Açısı

Özay Şendir ile İnce Ayar

Ezgi ile Şehrin Renkleri

Çağlı Atlı ile Şimdi Konuşalım

Magazin Hattı

Gün Uyanıyor

Ahu Özyurt ile 10'dan 12'ye

Nazlı Bolak ile Parasal

Seyir Dünyası

Emre Buga ile Ana Haber Bülteni

Bülteni Emre Buga ile Güne Bakış

Metehan Demir'in Salı Konukları

Ahmet Kasım Han ile Yüz Yüze

Tarihin Parladığı Anlar

Hayat Sana Güzel

TV 100 FREKANS DEĞERLERİ NELERDİR?

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12729

Polarizasyon : V (Dikey)

Sembol Oranı : 30000

FEC Oranı : 5/6