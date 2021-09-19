Tuzlalı öğrenciler 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında ormanlık alanları temizlediler - Haberler
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Tuzlalı öğrenciler 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında ormanlık alanları temizlediler

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Yerel

Tuzlalı öğrenciler 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında ormanlık alanları temizlediler Tuzla Belediyesi, Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Tuzlalı öğrenciler 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında ormanlık alanları temizlediler

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında 8 ile 18 yaş arasındaki öğrenciler, Tuzla Belediyesi Temizlik Personelleri ile birlikte ormanlık alanda temizlik yaptılar. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi öğrencileri, temizlik personellerine 'Senden Daha Güzel' şarkısını armağan ettiler.

Tüm dünyada olduğu gibi Tuzla'da da 18 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında farkındalık çalışması yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi'nden 70 öğrenci katıldı. Yaşları 8 ile 18 arasında değişen öğrenciler, Tuzla Belediyesi Temizlik Personelleri ile birlikte, Tuzla'da ormanlık alanlardaki çöpleri temizlediler. Büyüklerine temizlik mesajı veren öğrenciler, Tuzla Belediyesi Temizlik Personellerine de özel bir sürpriz hazırladılar. Etkinlik kapsamında Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin verdiği konserde söyledikleri 'Senden Daha Güzel' şarkısını, hep birlikte temizlik personellerine armağan ettiler. Yaşanan keyifli anlar kameralar saniye saniye yansıdı. Etkinlik sonunda öğrenciler ve temizlik personelleri, topladıkları çöp torbalarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kendilerine yapılan sürprizi çok beğendiklerini belirten Tuzla Belediyesi Temizlik Personeli Şaban Çelik," Bizim günümüze katıldıkları için tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da temizlik konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

"Büyüklerimizden çevremizi temiz tutmalarını istiyoruz"

Büyüklerine Temizlik Günü mesajı veren Bilgi Evi öğrencisi Rüya," Sokaklarımızı temizleyen çöpçü amcalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim çevremizi koruyorlar. Büyüklerimizden çevremizi temiz tutmalarını istiyoruz" dedi.

Tuzlalı öğrenciler 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında ormanlık alanları temizlediler

Tuzlalı öğrenciler 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında ormanlık alanları temizlediler

Tuzlalı öğrenciler 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında ormanlık alanları temizlediler

Tuzlalı öğrenciler 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında ormanlık alanları temizlediler
İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tuzlalı öğrenciler 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında ormanlık alanları temizlediler - Haberler
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