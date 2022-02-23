Yangının fabrikada bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da iplik fabrikasının deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler karton fabrikası ve yat imalathanesine de sıçradı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıkan tahribat drone ile havdan görüntülendi.

Tuzla Aydınlı Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı üzerinde bulunan iplik fabrikasının deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yanda bulunan karton fabrikası ve yat imalathanesine de sıçradı. 3 fabrikada da maddi hasar oluştu. Olay yerine çevre ilçelerden ve Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 3 buçuk saatlik çalışmaları sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise sabah saatlerine dek sürdü. Fabrikanın işçileri de kedi imkanlarıyla fabrikada temizlik çalışmaları yaptı.

Yangının fabrikada bıraktığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının nende olduğu tahribat drone ile havadan görüntülendi.

(Halit Arslan - Muharrem Çam/ İHA)