Tuzla'da vatandaşın tamire bıraktığı otomobili hırsızlık için kullandılar
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Tuzla'da vatandaşın tamire bıraktığı otomobili hırsızlık için kullandılar

Tuzla'da vatandaşın tamire bıraktığı otomobili hırsızlık için kullandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tuzla'da otomobil çalan şahıslar polisin takibine alındı.

Tuzla'da otomobil çalan şahıslar polisin takibine alındı. Yapılan araştırmalarda, oto boyama dükkanı işleten iki şahsın, vatandaşın kendilerine tamir için teslim ettiği otomobili kullanarak hırsızlık yaptıkları, çaldıkları otomobilin şase bilgilerini başka bir iş yerinde değiştirdikleri tespit edildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Tuzla'da 24 Haziran tarihinde bir otomobilin çalınması ile polis harekete geçti. Şüpheli şahısların kaçış güzergahı üzerindeki güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şahısların olayı gerçekleştirmek için kullandıkları aracın plaka bilgileri tespit edildi. Hırsızlık için kullanılan otomobilin plaka bilgilerinin üzerine kayıtlı olduğu C.Ö. isimli şahıs polis tarafından Sultanbeyli'de yakalandı. C.Ö., polise verdiği beyanda aracını 20 gün önce tamir için aynı ilçede faaliyet gösteren bir oto boyama servisine bıraktığını belirtti.

25 Haziran günü, Y.B. ve İ.B. isimli şahıslar tarafından işletilen oto boyama servisinde yapılan kontrolde, şüphelilerin olayda kullandıkları C.Ö. isimli şahsa ait araca rastlandı. Ayrıca çalınan araç plakasız olarak işyerinde görüldü. Çalınan aracın şase bilgilerinin M.E. isimli şahsa ait başka bir iş yerinde değiştirildiği tespit edildi. Y.B. ve İ.B. isimli şahıslarla birlikte M.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında Y.B. ve İ.B. isimli şahısların Tuzla ilçesindeki ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet fişek ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan ve "oto hırsızlığı" ile "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.E. ve Y.B. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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