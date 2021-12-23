Tuzla'da kan bağış kampanyası başladı

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılay'ı Tuzla Şubesi iş birliği ile kan bağış kampanyası düzenlendi. 4 gün sürecek kan kampanyasının ilk gününde kan verme aracı Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın yanında bağışçılar için hazır bulundu.

Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın önünde açılış programı düzenlendi. Düzenlenen programa Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan, Türk Kızılay'ı Tuzla Şubesi Başkanı Sebahattin Demirci, Muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte vatandaşlar katıldı.

'Paylaşmak Senin Kanında Var' sloganı ile İstanbul'da bulunan hastanelerde yatan hastaların kan ihtiyaçlarının karşılanması için düzenlenen bağış kampanyası dört gün sürecek.

'İLÇEMİZDE DE VİCDAN SAHİBİ BİRÇOK KARDEŞİMİZ VAR'

Açılış programında konuşan Tuzla Kaymakamı Ali Akça,? Bu tip kampanyalara katkıda bulunan ve bunu gönülden yapan arkadaşlarımız aslında kendilerine hizmet veriyorlar. Kanın yerini kandan başka hiçbir şey tutmuyor. Kana ihtiyaç duyulduğunda, onun stresini yaşayan hasta yakınlarının çaresizliğini çoğu zaman görüyoruz. O yüzden o çaresizliği yaşamamak için bu tip kampanyalara katkıda bulunmak durumundayız. İnsan ve vicdan sahibi olmak bunu gerektirir. Çok şükür ilçemizde de vicdan sahibi birçok kardeşimiz var? dedi.

'BİZ BİRBİRİNİ HER ZAMAN DESTEK OLAN BİR TOPLUMUZ'

Türk Kızılay'ı Tuzla Şubesi Başkanı Sebahattin Demirci ise,? Pandemi ile karşı karşıya kaldığımız süreçten beri maalesef kan stoklarımızda zaman zaman sıkıntılar oluyor. Ama biz kadir bilen ve birbirini her zaman destek olan bir toplumuz. Dolayısıyla bu zor durumlarda da milletçe kenetlenip ihtiyaçlarımıza destek vererek sürdürüyoruz? diye konuştu.