Tekeri patlayıp takla atan midibüsün altında kalan yaralı şahıs kurtarılmayı böyle bekledi

Tekeri patlayıp takla atan midibüsün altında kalan yaralı şahıs kurtarılmayı böyle bekledi Tekeri patlayan midibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole takla attı Tuzla'da seyir halindeyken tekeri patlayan midibüs kontrolden çıkarak takla attı.

Tekeri patlayıp takla atan midibüsün altında kalan yaralı şahıs kurtarılmayı böyle bekledi

Tekeri patlayan midibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole takla attı

İSTANBUL - Tuzla'da seyir halindeyken tekeri patlayan midibüs kontrolden çıkarak takla attı. Midibüsün arkasından gelen otomobil sürücüsü de midibüse çarpmamak için direksiyon kırınca şarampole doğru takla attı. Midibüs içinde sıkışan yaralı sürücü ile beraberindeki yolcu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Takla atan midibüs ve otomobil havadan görüntülendi.

Kaza Tuzla'da saat 07.30 sıralarında TEM otoyolu Mehmetçik Vakfı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan 34 YA 4363 plakalı Hyundai marka midibüs sürücüsü Yusuf Ziya Doğan, aracın tekerinin patlaması üzerine yolun kenarına park etmek için manevra yaptı. Fakat kontrolden çıkan midibüs takla atarak yolda ters vasiyette kaldı. O sırada arkadan gelen Hyundai markalı 41 TD 010 plakalı otomobil sürücüsü Engin Karadağ midibüse çarpmamak için direksiyon kırınca yol kenarındaki direğe çarpıp şarampole doğru takla attı.

Midibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Doğan ile beraberindeki Meryem Çelebi yaralandı. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Engin Karadağ, "Trafikte seyir halindeyken önümdeki arabanın tekeri patladıktan sonra araba dönmeye başladı. Ben de ona çarpmamak için sağa çektim tabela direğine vurdum ve takla attık" diye konuştu.

Takla atan midibüs ve otomobil drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor