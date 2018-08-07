Tuzla'da, Otomobil ile Duvar Arasına Sıkışan 2 İşçi Can Verdi! Dehşet Anları Kamerada

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, evlerine giden Güney Ersan (39) ve Ramazan Kuş (50) isimli tersane işçilerine çarptı. Araçla duvar arasına sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti.

AŞIRI HIZ YAPAN ARAÇ YAYA YOLUNDAKİ TERSANE İŞÇİLERİNE ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Tuzla İçmeler Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli olduğu belirtilen ve henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirince, önce karşı kaldırıma sonra da yaya yolundan geçen tersane işçilerinden Güney Ersan (39) ve Ramazan Kuş (50) çarptı.

OTOMOBİL İLE DUVAR ARASINA SIKIŞAN 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil ile duvar arasında sıkışan iki işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.