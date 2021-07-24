(Havadan görüntülerle) TUZLA'DA KOZMETİK MALZEMELERİ ÜRETİLEN FABRİKADA YANGIN

Tuzla Serbest Bölgede bulunan kozmetik malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı.

Tuzla Serbest Bölgede bulunan kozmetik malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın 10.30 sıralarında Serbest Bölge 6. Sokak'ta bulunan kozmetik malzemeleri üretilen fabrikada çıktı. Bahçedeki paletlerden başlayan yangında alevler fabrikanın dış cephe kaplamasına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler su ve köpük ile yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın drone ile havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü: -------------------Fabrikanın bahçesinde yükselen alevler-Fabrikaya sıçraması-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları-Merdiven aracıyla yangına müdahale-Takviye ekiplerin gelmesi-Havadan görüntü-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı