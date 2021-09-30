TUZLA'DA KÖPEĞİ AV TÜFEĞİ İLE VURAN KİŞİ KAMERADA - Haberler
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TUZLA'DA KÖPEĞİ AV TÜFEĞİ İLE VURAN KİŞİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

(ek görüntüler) TUZLA'DA KÖPEĞİ AV TÜFEĞİ İLE VURAN KİŞİ KAMERADAHaber Mustafa ESENİSTANBUL,(DHA)- TUZLA'da dinlenme yeri olarak kullanılan bir çiftlikte köpeği ile boğuşan bir başka köpeği gören kişi, çılgına dönerek av tüfeği ile köpeği vurdu.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - (ek görüntüler) TUZLA'DA KÖPEĞİ AV TÜFEĞİ İLE VURAN KİŞİ KAMERADA

Haber Mustafa ESENİSTANBUL,(DHA)- TUZLA'da dinlenme yeri olarak kullanılan bir çiftlikte köpeği ile boğuşan bir başka köpeği gören kişi, çılgına dönerek av tüfeği ile köpeği vurdu. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen Pazar Tuzla Tepeören'de bulunan, av köpeklerinin dinlenme yeri olarak kullanıldığı ücretsiz faaliyet gösteren bir çiftlikte meydana geldi. Bilgisayar uzmanı Halis Selçuk D. bu çiftliğe emanet olarak bıraktığı köpeğini almaya geldi. Köpeğinin Terrier cinsi bir başka köpekle boğuştuğunu gören Halis Selçuk D. önce su tutarak köpekleri ayırmaya çalıştı ve elindeki bir cisimle köpeğe vurdu. Köpekleri ayırmakta başarısız olan Halis Selçuk D. çiftlikten çıkarak aracındaki av tüfeğini aldı ve tekrar çiftliğe girdi. Halis Selçuk D. elindeki av tüfeği ile 'Kral' isimli köpeğe ateş ederek öldürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatan ekipler, olaya karışan Halis Selçuk D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Halis Selçuk D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bilgisayar uzmanı Halis Selçuk D.'nin vurduğu 'Kral' isimli köpeğin sahibi İbrahim Baliç'in ise olaydan sonra adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

EK görüntü

-Köpeğin sahibiyle geçmişte çekilmiş görüntüleri

-Sahibinin köpeğiyle oynaması

TUZLA'DA KÖPEĞİ AV TÜFEĞİ İLE VURAN KİŞİ KAMERADA

TUZLA'DA KÖPEĞİ AV TÜFEĞİ İLE VURAN KİŞİ KAMERADA

TUZLA'DA KÖPEĞİ AV TÜFEĞİ İLE VURAN KİŞİ KAMERADA

TUZLA'DA KÖPEĞİ AV TÜFEĞİ İLE VURAN KİŞİ KAMERADA

TUZLA'DA KÖPEĞİ AV TÜFEĞİ İLE VURAN KİŞİ KAMERADA
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Haber: TUZLA'DA KÖPEĞİ AV TÜFEĞİ İLE VURAN KİŞİ KAMERADA - Haberler
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