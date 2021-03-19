Folyoya sarılı çuval içinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu
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Folyoya sarılı çuval içinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

19.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:28

Tuzla'da çilingir yardımıyla bir eve giren kadın, içeride kan izleri ve folyoya sarılı bir çuval görünce ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çuvalın içinde bir erkeğe ait cansız beden buldu. Darp izlerinin olduğu cansız beden üzerinde inceleme yapan ekipler soruşturma başlattı.

İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak'taki dört katlı binanın bodrum katındaki daireye eşyalarını almak için geldiğini iddia eden kadın, kilitli olan kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Kadın, içeride kan izleri ve bir çuval görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

ÜZERİNDE DARP İZLERİ VAR

Olay yerine gelen polis ekipleri ve savcının yaptığı incelemede, üzeri folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda, 35-40 yaşlarındaki bir erkeğe ait cansız bedenin olduğunu tespit etti.

Kafa kısmında darp izleri olduğu öğrenilen cansız beden, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kapıyı açtıran kadın da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Folyoya sarılı çuval içinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (2)
ATARABASI OSMAN: bunda bi şey yok abi, millet çok fazla televizyon dizi filim izliyo abi, sizde izleyin olaylara Franzıs kalmayın abi
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
İVAN DİVANDAKOR: bilmediğin eve niye girersin? illa kapıda işi olmayan giremez mi yazsın. ayrıca ölüyü rahatsız etmişsiniz. öldüyse ölmüş yani. ölenle ölünmez. herkes işine baksın
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