Tuzla'da bir şahıs Marmaray Durağı'nda raylara atladı
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Tuzla'da bir şahıs Marmaray Durağı'nda raylara atladı

Tuzla'da bir şahıs Marmaray Durağı'nda raylara atladı Tuzla'da iddiaya göre bir şahıs İçmeler Marmaray Durağı'nda trenin geldiği anda raylara atladı.

11.07.2020 18:57 | Son Güncelleme: 11.07.2020 19:23

Tuzla'da bir şahıs Marmaray Durağı'nda raylara atladı

İSTANBUL - Tuzla'da iddiaya göre bir şahıs İçmeler Marmaray Durağı'nda trenin geldiği anda raylara atladı. Ekipler, raylara atlayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tuzla'da saat 18.00 sıralarında İçmeler Marmaray Durağı'nda bir şahıs iddiaya göre trenin geldiği anda raylara atladı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, raylara atlayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan olay nedeniyle Marmaray'da ulaşım aksadı. Polisin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

Tuzla'da bir şahıs Marmaray Durağı'nda raylara atladı

Kaynak: İHA

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