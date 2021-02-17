Tuzla'da ahırın çatısı çöktü çok sayıda hayvan kurtarıldı
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Tuzla'da ahırın çatısı çöktü çok sayıda hayvan kurtarıldı

17.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:14
Tuzla'da ahırın çatısı çöktü çok sayıda hayvan kurtarıldı

TUZLA'da karın ardından içinde 60 tane büyükbaş hayvanın bulunduğu ahır çatısının bir bölümü çöktü.

TUZLA'da karın ardından içinde 60 tane büyükbaş hayvanın bulunduğu ahır çatısının bir bölümü çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler mahsur kalan 20 hayvanı dışarı çıkardı.

Olay saat 16.00 sıralarında Tuzla Anadolu Mahallesi Kibar Sokakta meydana geldi. İçinde 60 tane büyükbaş hayvanın bulunduğu ahır çatısının bir bölümü kar yağışının ardından çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ahırda mahsur kalan 20 hayvanı kurtardı. Bazı hayvanların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Ahırın sahibi Esat Koçak, "Şu an çok zor durumdayız. Çatımız çöktü. Hayvanları kurtardık. 1-2 tane zayiatımız var. Şu anda 40'a yakın hayvanı dışarı, çıkardık. 10-15 tane kalmış onları da çıkaracağız inşallah." dedi.

Tuzla'da ahırın çatısı çöktü çok sayıda hayvan kurtarıldı
Tuzla'da ahırın çatısı çöktü çok sayıda hayvan kurtarıldı
Tuzla'da ahırın çatısı çöktü çok sayıda hayvan kurtarıldı
Tuzla'da ahırın çatısı çöktü çok sayıda hayvan kurtarıldı
Tuzla'da ahırın çatısı çöktü çok sayıda hayvan kurtarıldı
Tuzla'da ahırın çatısı çöktü çok sayıda hayvan kurtarıldı
Tuzla'da ahırın çatısı çöktü çok sayıda hayvan kurtarıldı
Tuzla'da ahırın çatısı çöktü çok sayıda hayvan kurtarıldı
Tuzla'da ahırın çatısı çöktü çok sayıda hayvan kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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