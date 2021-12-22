Tuzla'da 50 yaşındaki yatalak hasta, elektrikli battaniyenin yanması sonucu öldü - Haberler
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Tuzla'da 50 yaşındaki yatalak hasta, elektrikli battaniyenin yanması sonucu öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tuzla'da 50 yaşındaki yatalak hasta, elektrikli battaniyenin yanması sonucu öldü Tuzla'da bir gecekonduda yaşayan 50 yaşındaki yatalak hasta, elektrikli battaniyenin yanması sonucu yanarak vefat etti.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da 50 yaşındaki yatalak hasta, elektrikli battaniyenin yanması sonucu öldü

İSTANBUL - Tuzla'da bir gecekonduda yaşayan 50 yaşındaki yatalak hasta, elektrikli battaniyenin yanması sonucu yanarak vefat etti.

Olay, Tuzla Postane Mahallesi Sunay Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki yatalak hasta olan Ayhan Köşker'in kullandığı elektrikli battaniye gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Öğle saatlerinde yardım amaçlı eve gelen sosyal hizmetler ekibi dumanı görünce polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yatalak hasta olan Ayhan Köşker'in cansız bedenine ulaşıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Tuzla'da 50 yaşındaki yatalak hasta, elektrikli battaniyenin yanması sonucu öldü

Tuzla'da 50 yaşındaki yatalak hasta, elektrikli battaniyenin yanması sonucu öldü

Tuzla'da 50 yaşındaki yatalak hasta, elektrikli battaniyenin yanması sonucu öldü

Tuzla'da 50 yaşındaki yatalak hasta, elektrikli battaniyenin yanması sonucu öldü

Tuzla'da 50 yaşındaki yatalak hasta, elektrikli battaniyenin yanması sonucu öldü

Tuzla'da 50 yaşındaki yatalak hasta, elektrikli battaniyenin yanması sonucu öldü

Tuzla'da 50 yaşındaki yatalak hasta, elektrikli battaniyenin yanması sonucu öldü

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İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - Son Dakika Haberleri

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