Tuzla'da 5,6 ton kaçak deterjan ele geçirildi
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Tuzla'da 5,6 ton kaçak deterjan ele geçirildi

Tuzla'da düzenlenen operasyonda, 5,6 ton kaçak deterjan ele geçirildi.

Tuzla'da 5,6 ton kaçak deterjan ele geçirildi
05.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:32

Tuzla'da düzenlenen operasyonda, 5,6 ton kaçak deterjan ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orhanlı'da kaçak bir deterjan imalathanesi olduğu bilgisini edinen polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

İmalathanede üretilen deterjanların farklı markalar altında piyasaya sürüldüğünü belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin imalathanede yaptıkları aramalarda, 10 kilogramlık paketler halinde 3 ton satışa hazır farklı markalarda deterjan ve 20 kilogramlık paketler halinde 2,6 ton toz sabun ile 25 kilogramlık paketler halde 7,5 ton kaya tuzu, farklı markalara ait 1000 deterjan ambalajı, 2 ambalajlama makinesi, 2 hassas terazi, ürün karıştırmaya yarayan kazanlı ana makine bulundu.

Çalışma ve işletme ruhsatı olmadığı belirlenen imalathanenin sahibi Serkan U. hakkında, "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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