Tuzla-Çayırova Bağlantı Yolu Çalışması

Tuzla-Çayırova arasında gerçekleştirilen bağlantı yolu çalışması, iki bölge arasındaki ulaşım sorununu ortadan kaldıracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Tuzla Şifa Mahallesi ve Çayırova arasında yürütülen bağlantı yolu çalışması ile ulaşımın rahatlayacağı belirtilerek, uygulama çalışmaları devam eden projede bağlantı yolunda köprünün ayak ve kiriş imalatlarının tamamlandığı ifade edildi.

Projenin hizmete girmesiyle Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80'e doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi - Çayırova arasındaki ulaşım sorununun, bağlantı yolları sayesinde ortadan kalkacağı, Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinlerinin projenin tamamlanmasının ardından Çayırova yönüne kolay ulaşım sağlayacağı aktarıldı.

Proje kapsamında 2 bin 500 metre yol imalatı gerçekleştirileceği, çalışmada 4 bin 615 metreküp beton, 675 ton demir, bin 429 metre yağmursuyu kanalizasyon hattı, 597 metre içme suyu hattı yapılacağı, köprüler için 852 metre kazık imalatı gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, yollara 5 bin 600 metrekare parke, 10 bin 150 metre bordür döşeneceği, 11 bin 725 ton asfalt malzeme kullanılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA