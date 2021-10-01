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Dünya Yaşlılar Günü Tuzla'da kutlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dünya Yaşlılar Günü Tuzla'da kutlandı

Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde özel bir program düzenlendi.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde özel bir program düzenlendi. Başkan Yazıcı, "1 Ekim Yaşlılar Gününü 365 gün kutluyoruz" dedi.

Takipleri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan ve akranları beraber vakit geçirmek için Yaşlılar Merkezi'ne gelen 65 yaş üstü büyükler için düzenlenen programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı'da katıldı. 65 yaş üstü büyüklerin çocuklarından gelen mesajların izlendiği sırada duygusal anlar yaşandı. Canlı müzik eşliğinde oyunlar oynayan büyükler, unutulmaz bir gün yaşadılar.

Tüm dünyada yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Tuzla'da özel bir etkinlik düzenlendi. Takipleri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan ve akranları beraber vakit geçirmek için Yaşlılar Merkezi'ne gelen 65 yaş üstü büyüklere, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı sürpriz yaptı. Videoların izlenmesinin ardından Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi Öğrencileri mini bir konser verdi. Eski şarkıların söylediği konserde 65 yaş üstü büyükler oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadılar.

"TUZLA'DA BİR AİLE GİBİYİZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," 1 Ekim Yaşlılar Günü vesilesi ile birlikte, 6 yıldır birlikte olduğumuz büyüklerimizle Yaşlılar Merkezimizde, büyükler mekanımızda bir araya geldik. Biz aslında bugünü 365 gün kutluyoruz. Gönül Elleri Çarşımızdaki Yaşlılar Komisyonumuz ile birlikte Yaşlılar Merkezimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm büyüklerimizin bu gününü kutluyorum. Bir ailenin temelinde büyüklere olan sevgi ve saygı ile beraber küçüklere duyulan sevginin her zaman var olmasını diliyorum. Ailelerden gelen videoları izlerken duygusal anlar yaşadık. Özellikle de çocukların ve torunların, annelerine, babaannelerine, anneannelerine duyduğu sevgilerini ifade ederken oluşan atmosfer çok duygusaldı. Herkesin gözlerinin dolduğunu gördük. Biz burada bir aileyi kurduk. Tuzla'da bir aileyiz dedik. Burada bu aileyi, sevgisini yaşı ile beraber ortaya koymuş ve sadece sevgisi ile kalmış büyüklerimizin bunu yaşatıyorlar. Biz onların bir evladı gibi, onlar bizim bir büyüğümüz gibiler. Bu aileyi yaşatmayı ve sürdürmeye çalışıyoruz. Kimin ne olduğu önemli olmadan Tuzla'da bir aile gibi, birbirini seven, bir bütün halinde Tuzla'da varız" diye konuştu.

"BÜYÜKLERİMİZİ MUTLU GÖRMEK BİZLERİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı," Buraya biz mutluluk merkezi diyoruz. Büyüklerimizin burada 365 gün mutlu olduklarını görmek, bizi çok mutlu ediyor. Bu sebeple biz Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu olarak arazide gezerken Yaşlılar Merkezimizden haber dar olmayan büyüklerimizi mutlaka buraya yönlendiriyoruz. Burada mutlu olmaları bizi de mutlu ediyor. Her günleri bugünkü gibi olsun" ifadelerini kullandı.


Dünya Yaşlılar Günü Tuzla'da kutlandı

Dünya Yaşlılar Günü Tuzla'da kutlandı

Dünya Yaşlılar Günü Tuzla'da kutlandı

Dünya Yaşlılar Günü Tuzla'da kutlandı

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