Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "Erdoğan, bu milleti çöpten çukurdan, çamurdan kendi gayreti ve çabası ile kurtardı"

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında suya zam teklifinin reddedilmesini eleştirdi. İmamoğlu'nun eleştirisi, akıllara Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Ekim ayında yaptığı açıklamaları getirdi. Başkan Yazıcı," Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanlığı'nı kaç yıl yaptı biliyor musunuz? Üç yıl yaptı. Üç yılda merkezi hükümet kaç defa parasını vermedi. Ama Recep Tayyip Erdoğan, bu milleti çöpten çukurdan, çamurdan hepsinden kendi gayreti ve çabası ile kurtardı" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy çokluğuyla reddedilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da düzenlediği basın toplantısında suya zam teklifinin reddedilmesini eleştirdi. Ekrem İmamoğlu'nun suya zam teklifini reddedilmesini eleştirilmesi akıllara Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Ekim ayında Tuzla Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmayı getirdi. Başkan Yazıcı, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merkezi hükümet tarafından ödeneklerinin kesilmesine rağmen çözüm ürettiğini belirttiği konuşmasında," Dünyada ve yerel yönetimlerde en şaşırılacak cümle 'Enkaz devraldım' cümlesidir. Almasaydınız. Hikaye yapmayın lütfen. Bu vatandaşı ya kandırdınız ya da bildiğiniz bir şey vardı. Niye bahane ediyorsunuz. Bulun ve yapın. Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanlığı'nı kaç yıl yaptı biliyor musunuz? Üç yıl yaptı. Üç yılda merkezi hükümet kaç defa parasını vermedi. Merkezi hükümetten E-5 hattını istedi vermedi, parasını istedi yine vermediler. Ama Recep Tayyip Erdoğan, bu milleti çöpten çukurdan, çamurdan hepsinden kendi gayreti ve çabası ile kurtardı. Bunları yaptı ki bu millet ülkenin başına getirdi. Bu iş kolay değil. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Üç yılda yaptı bunları" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında," İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine bütçeden ayrılan paylar 2019'dan bu yana iki kat artırılmıştır. AK Parti ve MHP belediyelerindeki artış aynı orandadır. Mesele genel bütçeden alınan payın adaletsiz ve haksız dağıtımı değildir. Tam tersine bu konuda adil, hakkaniyetli ve hukuka uygun dağılım söz konusudur" ifadelerini kullanmıştı. - İSTANBUL

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