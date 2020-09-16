Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai tarafından darp edilen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i ziyaret etti.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret
16.09.2020 19:46 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:52

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai tarafından darp edilen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i ziyaret etti.

Tuzla'da Şarkıcı Halil Sezai komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp etmişti. Sezai tarafından yaşlı adamın darp edilmesi güvenlik kameralarına yansımıştı. Yaşanan darp olayı büyük tepki topladı. Konuyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şarkıcı Halil Sezai ifadesi alınmak üzere Anadolu Adliyesi'ne çağrıldı.

Tuzla Belediye Başkanından ziyaret

Halil Sezai tarafından darp edilen Hüseyin Meriç'i Tuzla Belediye Başkanı ziyaret etti. Meriç'i evinde ziyaret eden Belediye Başkanı konu hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fahriye Evcen Burak Özçivit Ozan Çolakoğlu Gonca Vuslateri
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Adem Büyük Metin Oktay Josef De Souza
Daha Fazla Erkek Meriç Bursa Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 19:52:46. #1.14#
title