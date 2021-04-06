Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan, Kovid-19'a yakalandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz Belde Belediye Başkanı Veli Fidan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz Belde Belediye Başkanı Veli Fidan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve karantina sürecini evinde geçireceğini bildirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Fidan, herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Anıl