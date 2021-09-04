Tüyleri diken diken eden anlar! Aç kalan timsah sürüsü, zebrayı dakikalar içinde parçaladı
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Tüyleri diken diken eden anlar! Aç kalan timsah sürüsü, zebrayı dakikalar içinde parçaladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Yurt dışındaki bir doğal yaşam parkında ziyaretçiler tarafından çekilen görüntü, ilgi gördü. Söz konusu görüntülerde aç kalan timsah sürüsünün, kapanına kıstırdığı zebrayı parçalaması yer alıyor.

Vahşi doğa, acımasız döngüsünü sürdürüyor. Besin zincirinin bir parçası olan hayvanlar da hayatta kalmak için yoğun mücadele veriyor. Ancak güçsüz olan, güçlü tarafından yem olmaktan kurtulamıyor. Yurt dışındaki bir doğal yaşam parkında çekilen görüntüler de çok ilgi gördü.

DAKİKALAR İÇİNDE MİDEYE İNDİRDİLER

Timsah sürüsüyle zebranın karşı karşıya geldiği anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aç kalan sürünün, kapanına kıstırdığı zebrayı dakikalar içerisinde alt ederek midesine indirmesi yer alıyor. Ziyaretçiler de zebranın kaderine boyun eğişini hem korku hem de merak içinde takip etti.

Tüyleri diken diken eden anlar! Aç kalan timsah sürüsü, zebrayı dakikalar içinde parçaladı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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