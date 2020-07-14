Tuvana Türkay ile Selc¸uk Yo¨ntem aşkı mı yaşıyor?
Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası 67 yaşındaki oyuncu Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuvana Türkay gündeme bomba gibi düştü.
14.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:56
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'e sarıldığı anların fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, yazdığı doğum günü notuyla kafaları karıştırdı. Oyuncu Tuvana Türkay (29), Selçuk Yöntem'in (67) doğum gününü bu fotoğrafla kutladı.& ;
Kaynak: Snob Magazin