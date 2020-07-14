Tuvana Türkay ile Selc¸uk Yo¨ntem aşkı mı yaşıyor? Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası 67 yaşındaki oyuncu Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuvana Türkay gündeme bomba gibi düştü.

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'e sarıldığı anların fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, yazdığı doğum günü notuyla kafaları karıştırdı. Oyuncu Tuvana Türkay (29), Selçuk Yöntem'in (67) doğum gününü bu fotoğrafla kutladı.& ; Kaynak: Snob Magazin