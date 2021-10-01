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Tuvana Türkay ile Murat Ceylan aşk mı yaşıyor?

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Tuvana Türkay ile Murat Ceylan aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Tuvana Türkay, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Türkay, Survivor sunucusu Murat Ceylan ile aşk mı yaşıyor? İşte detaylar..

Kız arkadaşları ile birlikte mekanda sohbet eden Türkay'ın keyfi bir hayli yerinde görünse de çıkışta gazetecileri karşısında görünce yüzü asıldı.

AŞK MI YAŞIYORLAR?

Muhabirlerin "Murat Ceylan ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorularını cevapsız bıraktı. Türkay'ın bu soruyu yanıtsız bırakması aşk iddialarını kuvvetlendirdi.

Murat Ceylan, geçtiğimiz aylarda tescilli güzel Pınar Tartan'dan ayrılmıştı.

Türkay'ın Murat Ceylan ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Tuvana Türkay'ın siyahlara bürünmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Tuvana Türkay ile Murat Ceylan aşk mı yaşıyor?

Tuvana Türkay ile Murat Ceylan aşk mı yaşıyor?

Tuvana Türkay ile Murat Ceylan aşk mı yaşıyor?

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Haber: Tuvana Türkay ile Murat Ceylan aşk mı yaşıyor? - Haberler Magazin
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