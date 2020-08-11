Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
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Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi

Doğum gününü sarmaş dolaş poz verdiği fotoğrafla kutladığı Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı konuşulan Tuvana Türkay, "Herkes kendi namus kavramını değiştirsin" derken hayatında birinin olmadığını söyledi.

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
11.08.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:46

29 yaşındaki oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından 67. yaşına giren usta oyuncu Selçuk Yöntem'in doğum gününü sarmaş dolaş bir pozla kutladı. Kısa sürede gündem olan ünlü isimlerin aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşünce Türkay paylaşımı yayından kaldırdı. Önceki gün görüntülenen Türkay, aşk iddialarına cevap verdi.

FOTOĞRAFI NEDEN SİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Magazincilerle bir mekan çıkışında karşılaşan Tuvana Türkay, oyuncu kimliğinin yanında aynı zamanda şarkıcılıkla uğraşan bir isim olarak müzik çalışmalarından bahsetti. Yaklaşık 3 aydır yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu aynı zamanda yeni sezonda dizi ve sinema filmlerinde de oynayacağını belirtti.

Türkay, Selçuk Yöntem'in "Hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın" şeklindeki açıklamasını hatırlatıp "Selçuk abi çok güzel açıklama yaptı. Ben de çok rahatsız oldum" diyerek bu nedenle de paylaşımını sonradan sildiğini belirtti.

Tuvana Türkay: Herkes namus kavramını değiştirsin

"HERKES NAMUS KAVRAMINI DEĞİŞTİRSİN"

Açıklamalarına devam eden oyuncu, "Her yazılana cevap mı vereceğiz? İnsanların bin bir türlü derdi var. İki gündür böbrek kumu döküyorum mesela, bir de bunlarla mı uğraşayım? Herkesi kendi haline bırakıyorum. Herkes kendi namus kavramını değiştirsin. Burda Yıldız Tilbe'nin bir lafı aklıma geliyor; herkes çok namusluysa kimsenin donuna bakmasınlar. Kusuruma bakmayın, böyle söylediğim için biri bir yanlış görüyorsa, kusurunu kendide görsün" diye konuştu.

Tuvana Türkay: Herkes namus kavramını değiştirsin

"SEVGİLİ İÇİN DUA EDİYORUM"

Tuvana Türkay, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Yok. Olması için elimden geleni yapıyorum ama olmuyor. Hayat tarzıma uygun birinin beni bulması için dua ediyorum."

Kaynak: Hürriyet

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