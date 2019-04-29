Tuvalette Cinsel Organını Gösterdiği İddia Edilen Kerimcan Durmaz Hapse Girebilir
Geniş bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yanlışlıkla paylaştığı video sonrası tepkiler çığ gibi büyürken ünlülerin avukatı Aslı Hatemi, "Teşhirciliğin 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası vardır" dedi.
Uçağın tuvaletinde cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Kerimcan Durmaz'ın teşhircilikten hapse girebileceği iddia edildi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerimcan Durmaz'ın uçağın tuvaletinde cinsel organının fotoğrafını çekerek Instagram hesabından paylaştı. Yaptığı hatayı fark eden Durmaz, fotoğrafı hemen kaldırdı. Kerimcan Durmaz'a olaydan sonra büyük tepki geldi.
AVUKAT HATEMİ: BU CİDDİ BİR SUÇ
Sosyal medyada tepki yağmuruna tutulan uygunsuz paylaşım hakkında 2. Sayfa programına telefonla bağlanan avukat Aslı Hatemi, ünlü fenomen hakkında, "Bu ciddi bir suç, suçun tanımı ise alenen hayasız harekette bulunmak. 6 ay ile 5 yıl arası cezası var. Hapis kararı çıkabilir. Savcılık bu görüntüyü ihbar kabul edip soruşturmaya başlayabilir" açıklamasında bulundu.
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Adamın sol kolunda dövme var görmüyomusunuz videodakide sol kol ama oyle bisey yok bence yargısız infaz yapiyorsunuzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizim hasanovic'te çıplak fotoğrafını atmıştı instagrama onun ki tutmadı galiba.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hatice açtı o oturdu gündeme şimdise buCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Cocuklarinizi internetten uzak tutun.basinizdan uzaklastirmak icin o tableti telefonu vermeyin ellerine.Bu türler bazı şeylerin etkisiyle ne yaptiklarini bilmiyor bazen.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kadar değer verilirse..... Gösterilen değerin karşılığı.... BUDUR demek istemiş Ben hiç üzerime almadım.. Hiç sevmezdim hiç, de şaşırmadımCevap Yaz 6 Yayından Kaldır