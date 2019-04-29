Tuvalette Cinsel Organını Gösterdiği İddia Edilen Kerimcan Durmaz Hapse Girebilir

Uçağın tuvaletinde cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Kerimcan Durmaz'ın teşhircilikten hapse girebileceği iddia edildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerimcan Durmaz'ın uçağın tuvaletinde cinsel organının fotoğrafını çekerek Instagram hesabından paylaştı. Yaptığı hatayı fark eden Durmaz, fotoğrafı hemen kaldırdı. Kerimcan Durmaz'a olaydan sonra büyük tepki geldi.

AVUKAT HATEMİ: BU CİDDİ BİR SUÇ

Sosyal medyada tepki yağmuruna tutulan uygunsuz paylaşım hakkında 2. Sayfa programına telefonla bağlanan avukat Aslı Hatemi, ünlü fenomen hakkında, "Bu ciddi bir suç, suçun tanımı ise alenen hayasız harekette bulunmak. 6 ay ile 5 yıl arası cezası var. Hapis kararı çıkabilir. Savcılık bu görüntüyü ihbar kabul edip soruşturmaya başlayabilir" açıklamasında bulundu.