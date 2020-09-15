Tutunduğu kamyonet kasasından atlayan çocuk, karşıdan gelen aracın altında kaldı Bursa'da kasasına tutunduğu hareket halindeki kamyonetten yola atlayan 7 yaşındaki çocuğa karşıdan gelen başka bir kamyonet çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kasasına tutunduğu seyir halindeki kamyonetten caddeye atlayan Umut Kartal'a, karşıdan gelen başka bir kamyonet çarptı. Çocuğun ağır yaralandığı kaza, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Kartal, ara sokakta kasasına tutunduğu hareket halindeki kamyonet ile caddeye geldi. Ancak bir anda ellerini bırakıp, caddeye atladı. Arkadan gelen Zafer Kaplan (36) idaresindeki 16 YC 132 plakalı kamyonet, çocuğa çarptı. Ağır yaralanan Kartal, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA