Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor
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Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor Muş'ta geçimlerini çiftçilikle sağlayan Söylemez çifti, tütünden elde ettikleri gelirin büyük bir bölümünü çocuklarının eğitimini tamamlamak için ayırıyor.

Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor

MUŞ - Muş'ta geçimlerini çiftçilikle sağlayan Söylemez çifti, tütünden elde ettikleri gelirin büyük bir bölümünü çocuklarının eğitimini tamamlamak için ayırıyor.

Muş'un Sungu Beldesinde ikamet eden 6 çocuk sahibi 55 yaşındaki Mehmet Şirin ve Fatma Söylemez çifti, 25 yıldır tütün ekimi yaparak geçimlerini sağlıyor. Okula devam eden 5 çocuğun eğitim-öğretimi için 8 dönüm alanda tütün ekimi yapan Söylemez çifti, buradan elde ettiği gelirin büyük kısmını okul masrafları için ayırıyor. Tatil dönemlerinde evde bulunan öğrenciler ise anne ve babalarına yardım etmeyi de ihmal etmiyor.

"Tütünleri satarak öğrencilerimin masraflarını karşılıyorum"

Çiftçilikle uğraştığını ve tütün ekimi yaptığını ifade eden Mehmet Şirin Söylemez, ilkbahar mevsiminde ekimini yaptığı fidelerin şu anda kırımına başladıklarını söyledi. 8 dönüm alandan 2 ton tütün beklediğini ifade eden Söylemez, "Şu anda ailemin hepsi bu işle uğraşıyor. Okul açıldıktan sonra çocuklar okula gidiyor, ben ve hanım tek kalıyoruz. 6 çocuğum var ve 5'i okuyor. Tütünleri sattığım zaman öğrencilerimin masraflarını karşılıyorum. Kırtasiye olsun, kitap olsun, deneme ihtiyaçlarını buradan sağlıyoruz. Dershane okul arasında gidip geliyoruz. Bütün para hemen hemen oraya gidiyor." dedi.

"Ömrümün 25 yılı tütün içerisinde geçti"

Anne Fatma Söylemez ise 25 yıldır tütünle uğraştıklarını anımsatarak, "Tütünün ekim, biçim, kırım gibi işlerini yapıyoruz. Ömrümün 25 yılı tütün içerisinde geçti. 6 çocuğum var. Bu tütünle çocuklarımızı okutuyoruz. Geçimimiz sadece tütüncülükle sağlanıyor. Tütünden gelen parayı çocukların okul masraflarına veriyoruz. Kadınlar olarak işimiz çok zor çünkü bir taraftan ev işiyle, misafirle, yemekle ve tütünle uğraşıyoruz. Bu iş sadece erkekle olacak iş değil. Bayan da olması gerekiyor." diye konuştu.

Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor
Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor
Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor
Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor
Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor
Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor
Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor
Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor
Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor
Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor
Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor
Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor
Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor
Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor
Tütünden elde ettikleri gelirle 5 çocuğunu okutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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