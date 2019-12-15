Tütüncü ile 25 dönümün kaderi değişti

15.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:05

Kepez Belediyesi, Çamlıbel Mahallesi'nde, hayvan pazarı olarak bilinen 25 dönümlük arazide uzun yıllardır yaşanan görsel kirliliği, okul ve yeşillendirme yatırımlarıyla ortadan kaldırıyor.



Antalya Kepez ilçesinin Çamlıbel ile Esentepe mahalleleri içerisinde kalan ve hayvan pazarı olarak bilinen 25 dönümlük alan, mülkiyet ve imar problemlerinden dolayı uzun yıllar değerlendirilememişti. Kara bir leke olarak konutların ortasında kalan boş arazide yaşanan toz ve görsel kirlilik ise bölge sakinlerinin modern şehir yaşamını olumsuz etkilemişti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi'ndeki arazinin imar problemini 2010'da çözdü. Milli Eğitim Bakanlığı da arazinin mülkiyet sorunu olmayan okul alanı kısmına Anadolu Lisesi inşa etti.



Şehit Muhittin Talha Çalışkan isminin verildiği lisenin çevresinde bulunan ve uzun vadede yatırım yapılamayacak olan 11 bin m2 arazideki kirlilik sorunu da yeşillendirme çalışmasıyla ortadan kaldırılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilk olarak 5 bin m2 alanı, çim ekerek yeşillendirdi. Ekipler, aydınlatma ve sulama alt yapısını yaptığı arazinin çevresine portakal, zeytin gibi ağaçlar da dikecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü daha sonra 6 bin m2.lik alanda yeşillendirme çalışması başlattı. İş makineleriyle arazinin toprak tesviyesi yapıldı. Sulama ve aydınlatma alt yapısı yapılacak olan 6 bin m2.lik alan, çim ekimi ve çeşitli türde ağaç dikimiyle güzelleştirecek.



İki mahalleye 11 bin metrekare yeşil alan



Tütüncü, yaptığı açıklamada yeşillendirme çalışmasıyla, bölge sakinlerine 11 bin metrekare nefes alabilecekleri bir alan kazandırılmış olduklarını söyledi. Yaklaşık 25 dönümlük alanın uzun yıllar atıl halde kaldığını anımsatan Tütüncü, "2010 yılında hayvan pazarı olarak bilinen bu alanın imar planını yaptık. Daha sonra arazi içerisine lisenin inşa edilmesini sağladık. Arazideki imar yollarını açtık. Ancak arazinin, imar planında sağlık tesisi ile çocuk oyun alanı olan, 11 bin metrekarelik kısmına, mülkiyet probleminden dolayı ilgili yatırımları yapamadık. Uzun vadede değerlendirilemeyecek olan bu alandaki kirliliği yeşillendirme çalışmasıyla ortadan kaldırıyoruz. Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu Lisesi ziyaretimde öğrencilerimiz, okullarının çevresindeki boş arazilerinin yeşillendirmesini istemişlerdi. Öğrencilerimize verdiğimiz yeşillendirme sözümüzü de yerine getirmiş olduk. Yeşil seferberliği başlattığımız ilçemizde, mülkiyetten dolayı değerlendirilemeyen arazileri, yeşillendirmeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA